Venezuela liberó al chofer de la embajada argentina en Caracas

Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer de la Embajada de Argentina en Caracas, recuperó la libertad luego de permanecer detenido durante más de un año.

Su liberación se enmarca en una serie de excarcelaciones impulsadas por el gobierno venezolano, que buscan dar respuesta a reclamos de organismos de derechos humanos y de la comunidad internacional.

Mendoza había sido arrestado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio, tiempo durante el cual su caso generó preocupación entre diplomáticos y familiares. Antes de su detención, Mendoza trabajó junto a varios embajadores argentinos, desempeñándose como colaborador clave dentro de la misión diplomática.

Su arresto se produjo pocos días después de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien continúa privado de libertad en el centro penal El Rodeo I. Además de Gallo, otros ciudadanos argentinos permanecen detenidos en Venezuela, entre ellos Roberto Baldo, Germán Giuliani y Gustavo Gabriel Rivara. Estos casos han tensado la relación diplomática entre ambos países y generado seguimiento constante de la prensa y de organizaciones de derechos humanos.

La liberación de Mendoza coincide con otras excarcelaciones recientes en Venezuela, entre ellas la del argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años, quien había sido detenido el 10 de octubre de 2024 y pasó casi dos años en El Rodeo I junto a otros 50 presos políticos liberados. La salida de Mendoza representa un avance parcial dentro de un contexto marcado por la incertidumbre y la atención internacional, mientras que la situación de otros argentinos detenidos sigue siendo motivo de preocupación y seguimiento por parte de las autoridades argentinas. Este episodio refuerza la complejidad de las relaciones entre Buenos Aires y Caracas, con la libertad de Mendoza como un hecho destacado dentro de un panorama diplomático todavía sensible y cargado de tensión.