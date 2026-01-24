Un escalador trepará a un rascacielos y será transmitido en vivo por Netflix

Taipei. La expectativa en Taipei se ha incrementado ante la inminente transmisión mundial de un desafío singular: Alex Honnold se prepara para ascender sin cuerdas ni arnés los 508 metros de Taipei 101, uno de los rascacielos más altos de Asia. El evento, titulado Skyscraper Live, será emitido por Netflix en vivo, con una estrategia que combina espectáculo y riesgo real.

El ascenso, que estaba programado para las 9:00 de la mañana del día sábado, hora local en la capital taiwanesa, finalmente fue pospuesto. Por cuestiones climáticas, el evento se realizará el domingo a la misma hora (en Argentina, el sábado a las 22.00 hs).

La escalada no solo moviliza a la comunidad de la escalada, sino que también ha polarizado opiniones. Mientras miles de personas apuestan a través de Polymarket sobre si Honnold logrará completar la hazaña —las probabilidades actuales indican que podría tomarle alrededor de 75 minutos—, una parte del público expresa reservas éticas sobre la difusión en directo de un acto tan peligroso.

Las críticas desde el entorno de la escalada no se han hecho esperar. Un columnista del Wall Street Journal calificó el evento como “voyeurista, macabro e irresponsable”, recordando el alto número de muertes en la modalidad free solo y el reciente fallecimiento de un influencer durante una escalada transmitida por TikTok. Incluso Saturday Night Live ironizó sobre los dilemas morales de mostrar estas proezas en tiempo real.

La transmisión contará con un panel de expertos: escaladores de élite, una exconductora de ESPN, un campeón de lucha libre y un ingeniero de la NASA convertido en youtuber, quienes contextualizarán el intento. Además, habrá una pequeña audiencia presencial y la seguridad del evento incluirá una transmisión con 10 segundos de retardo para cortar la emisión ante cualquier incidente, según informaron los productores a The Guardian.

El francés Alain Robert, conocido como “Spiderman” y único escalador que ha superado este edificio —en 2004 y con cuerda superior—, respalda la preparación de Honnold: “Ya ha definido sus límites. No existe ni una en cien millones de posibilidades de que esta sea su última escalada”, declaró a The Guardian. Para él, enfrentarse a la muerte es inherente a la vida.