Una ola de frío extremo azota a Estados Unidos

EE.UU. Una tormenta invernal inusualmente brutal azota a más de 160 millones de estadounidenses desde ayer, ya que un vórtice polar extendido envía una devastadora ráfaga de aire ártico, trayendo intensas nevadas y lluvias heladas.

Se pronostica que la tormenta invernal Fern envolverá un área que cubre más de la mitad de la longitud de los Estados Unidos continentales, desde Texas y la región de las Grandes Llanuras hasta los estados del Atlántico medio y el noreste.

Los científicos dicen que el aumento en la frecuencia de estas alteraciones del vórtice polar podría estar vinculado al cambio climático, aunque el debate aún no está resuelto y la variabilidad natural también juega un papel.

El vórtice polar es una gran región de aire frío y baja presión que circula en sentido antihorario muy por encima del Ártico, en la estratósfera, a unos 10 a 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra.

En un invierno típico, forma un sistema relativamente compacto y circular que ayuda a mantener el aire más frío confinado en las latitudes septentrionales.

A veces, grandes ondas atmosféricas que se forman más cerca del suelo pueden viajar hacia arriba y desestabilizar el vórtice polar.

En lugar de desintegrarse por completo —como ocurre durante dramáticos episodios de “calentamiento estratosférico súbito”—, el vórtice puede estirarse adoptando una forma más ovalada.

“Piense en él como una banda elástica que está siendo estirada”, dijo Judah Cohen, científico de dinámica climática en el MIT.

“Eso permite que el aire frío se expanda mucho más hacia el sur, como estamos viendo esta semana aquí en Estados Unidos”.