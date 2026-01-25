Delcy Rodríguez lidera Venezuela y apuesta a la negociación con Washington

En un acto cargado de simbolismo político celebrado este domingo en la refinería de Puerto La Cruz, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la “diplomacia bolivariana” será la vía para resolver el histórico conflicto con Estados Unidos.

Se trata de su primera intervención pública relevante desde que asumió la presidencia interina el 5 de enero, luego de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro en territorio estadounidense.

Rodríguez, quien juró ante la Asamblea Nacional tras declararse la falta absoluta de Maduro, enfatizó la necesidad de aplicar una “política con P mayúscula” para evitar nuevas agresiones militares.

"Vamos cara a cara con el Gobierno de Estados Unidos para garantizar la paz", afirmó ante trabajadores petroleros, combinando la retórica soberanista con un gesto pragmático hacia la administración de Donald Trump.

Crónica de una transición forzada

El inicio de enero de 2026 marcó un cambio abrupto en el escenario político venezolano:

3 de enero: Fuerzas especiales de EE.?UU. llevaron a cabo la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, desde Caracas hacia Nueva York, en una operación que incluyó bombardeos estratégicos en bases militares de Miranda y La Guaira.

5 de enero: Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia y la cúpula militar, buscando mantener la continuidad del proyecto bolivariano en ausencia de Maduro.

Situación de Maduro: El exmandatario permanece detenido en una prisión federal en Brooklyn, enfrentando cargos por narcotráfico y tráfico de armas. Su primera audiencia judicial está programada para el 17 de marzo.

Reapertura de canales diplomáticos

A pesar de la condena inicial a lo que calificó como un “ataque imperialista”, el gobierno de Rodríguez ha dado pasos hacia la distensión. Caracas y Washington han iniciado un proceso exploratorio para reabrir sus respectivas embajadas, cerradas desde 2019.

Estados Unidos condiciona el alivio de sanciones y la entrega de ingresos por la venta de crudo al cumplimiento de ciertas exigencias de liberalización política.

En su discurso, Rodríguez también llamó a los sectores opositores a resolver las diferencias sin tutela externa: “Basta de órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”.

Una gestión observada de cerca

La retórica de Rodríguez se produce en un contexto de extrema fragilidad institucional, donde la comunidad internacional, incluidos aliados históricos como Rusia e Irán, observa con cautela su capacidad para mantener la estabilidad del chavismo sin la presencia física de Maduro.