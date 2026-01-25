Nueva York se prepara para afrontar una histórica tormenta de nieve

EE.UU. La ciudad de Nueva York activó este 24 de enero de 2026 el máximo nivel de emergencia ante la llegada de una tormenta de nieve que podría dejar entre 20 y 30 centímetros (8 y 12 pulgadas) de acumulación en menos de 48 horas. El evento, que impacta a la totalidad de los cinco distritos y a su área metropolitana inmediata, inicia la madrugada del domingo 25 y se prevé que dure hasta la tarde del lunes 26, según los modelos del Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno obligó al gobierno local a movilizar recursos extraordinarios y a advertir sobre posibles alteraciones severas en servicios esenciales y transporte, de acuerdo con CBS News New York.

La administración municipal y estatal declaró estado de emergencia e incluyó la activación de la Guardia Nacional de Nueva York, la extensión de turnos para más de 2.000 empleados del Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY) y la cancelación preventiva de vuelos en los principales aeropuertos, según un reporte actualizado de NBC New York y AP News. La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani comparecieron en ruedas de prensa para detallar las medidas adoptadas y recomendar a la población limitar los desplazamientos y abastecerse de suministros básicos durante el temporal.

De acuerdo con antecedentes de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la ciudad ha registrado tormentas de intensidad variable en la última década, pero el pronóstico para este fin de semana supera en potencial disruptivo a la mayoría de los eventos recientes, con condiciones de viento, hielo y frío extremo que mantienen la alerta en toda la infraestructura urbana. La última tormenta comparable ocurrió en febrero de 2021, aunque la acumulación prevista en zonas específicas podría aproximarse a los picos de 2016, cuando Central Park alcanzó 70 centímetros (27,5 pulgadas) de nieve, según datos oficiales citados por CBS News New York.

El cronograma oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, señala que la advertencia estará vigente desde las 3 de la mañana del domingo 25 de enero hasta las 6 de la tarde del lunes 26. El inicio de la nevada está previsto para la madrugada del domingo, con un aumento progresivo de la intensidad.