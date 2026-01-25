Numerosos heridos al caer un rayo durante una manifestación en Brasil
Brasil. Varias personas resultaron heridas este domingo por la caída de un rayo en la plaza de Brasilia donde se concentraban simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro para pedir su libertad tras ser condenado por golpismo, informaron fuentes oficiales.
Según el Cuerpo de Bomberos, citado por CNN Brasil y G1, hubo un número no confirmado de heridos que calculan entre 15 y 34, algunos de los cuales fueron conducidos al hospital en estado grave.
Los manifestantes estaban cerca de la Plaza do Cruzeiro, donde estaba previsto que finalizara la marcha promovida por el diputado ultra Nikolas Ferreira en defensa del ex mandatario, condenado y preso por tramar un golpe de Estado.
La jornada de este domingo ha estado marcada por las fuertes lluvias que han azotado el Distrito Federal, condiciones que, sin embargo, no han impedido que se sumaran miles de personas a la movilización.