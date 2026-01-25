Venezuela: Foro Penal confirmó al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos

La ONG Foro Penal, referente en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, informó este domingo que se concretaron al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en las últimas horas. Los movimientos se dan en el marco del proceso de revisión de causas anunciado el pasado 8 de enero por la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, basándose en cables de la agencia EFE, el director de la organización, Alfredo Romero, confirmó a través de la red social X que se encuentran verificando los casos "en todo el país" y anticipó que "probablemente se produzcan más excarcelaciones" durante la jornada.

Liberaciones emblemáticas

Entre las personas que recuperaron la libertad se destaca Kenny Tejeda Jiménez, abogado voluntario del propio Foro Penal. Según detalló el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, el letrado había sido detenido arbitrariamente el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo mientras asistía legalmente a ciudadanos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Tejeda estaba recluido en la cárcel de Tocorón bajo cargos de "terrorismo" e "incitación al odio".

Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la liberación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado. El joven había sido sentenciado previamente a 15 años de prisión, condena que fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.

Danza de cifras

El proceso de liberaciones genera controversia respecto a los números totales. Mientras que Delcy Rodríguez afirmó este viernes que 626 personas ya han sido liberadas, los registros independientes son más cautos.__IP__

Hasta el viernes, Foro Penal había verificado 156 excarcelaciones (sin sumar las 80 de este domingo), y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contabilizaba 173 hasta el sábado. La mayoría de estas detenciones se produjeron en el contexto de la crisis postelectoral de julio de 2024, tras las denuncias de fraude en la reelección de Nicolás Maduro.