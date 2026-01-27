La ola polar dejó muertos y miles de vuelos cancelados en Estados Unidos

La ola polar golpea duro a los Estados Unidos y la tormenta invernal Fern provocó más de treinta muertos y la cancelación de miles de vuelos, debido a las temperaturas extremas y las nevadas históricas que se registran desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra. Debido a las condiciones, se produjo además un colapso del tránsito y hay varias localidades sin energía eléctrica.

El temporal afecta a una extensa franja del país y en algunas zonas, la acumulación de nieve alcanzó los 50 centímetros.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos informó que la sensación térmica llegó este martes 27 de enero a los 31 grados bajo cero en ciudades como de la costa este. Asimismo, se reportaron más de 750.000 cortes de luz, principalmente en el sur del país, donde las ráfagas de lluvia helada provocaron la caída de ramas sobre el tendido eléctrico.

El transporte aéreo fue otro de los sectores más afectados. Más de 8000 vuelos fueron cancelados o demorados este lunes en todo el país y el domingo, el 45% de las operaciones se vio afectado, convirtiéndose en el día con más cancelaciones desde la pandemia.