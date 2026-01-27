Negociaciones de paz en Ucrania: Trump se mostró optimista

Las negociaciones están evolucionando en forma favorable en torno al conflicto en Ucrania, según las declaraciones formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentando las conversaciones trilaterales en Abu Dabi.

"Estamos viendo cosas muy buenas relacionadas con Ucrania y Rusia. Cosas muy buenas. Muy buenas cosas están sucediendo en torno a Ucrania y Rusia", dijo Trump a la prensa.

Las primeras conversaciones del grupo de trabajo trilateral sobre cuestiones de seguridad con la participación de representantes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania tuvieron lugar la semana pasada en Abu Dabi.

La Cancillería de los EAU afirmó que las negociaciones eran parte de los esfuerzos "para promover el diálogo e identificar soluciones políticas a la crisis". La Casa Blanca las describió como productivas.

Por su parte, Rusia insistió en que para llegar a un acuerdo de paz, Kiev debe retirar sus tropas de las zonas del este. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, ratificó el viernes pasado que la demanda de Moscú para que se retiren las tropas ucranianas del Donbass es una "condición muy importante", añadiendo que también hay otros "matices" en la agenda.

El vocero reveló, además, que está previsto que los contactos trilaterales sobre el conflicto ucraniano continúen en el futuro próximo.

Aunque los funcionarios ucranianos y rusos han coincidido, en principio, con los llamados de Washington a un compromiso, Moscú y Kiev difieren profundamente sobre cómo debería ser un acuerdo.

Mientras tanto, continúa la agotadora guerra de desgaste a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros que serpentea por el Este y Sur de Ucrania, y los civiles ucranianos están soportando otro invierno de penurias tras el bombardeo ruso de ciudades en la retaguardia.