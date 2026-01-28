India: se estrelló un avión y murió un funcionario junto a otras cuatro personas

Un avión se estrelló este miércoles en el oeste de India, causando la muerte del viceprimer ministro del estado de Maharashtra, Ajit Pawar, y otras cuatro personas. Las autoridades informaron que no hubo sobrevivientes.

El accidente aéreo se produjo cuando la aeronave, un Learjet 45, se dirigía desde la capital financiera del país, Mumbai, hacia Baramati, la ciudad natal de Pawar, informó la Dirección General de Aviación Civil (DGCA)

"Según la información inicial, ninguna persona a bordo sobrevivió al accidente", señaló el ente regulador de la aviación de India en un comunicado difundido horas después del siniestro.

La aeronave había sido contratada para el desplazamiento del viceprimer ministro de Maharashtra y se estrelló cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Baramati, donde Pawar y dos miembros de su equipo se dirigían para hacer campaña en una elección local. La DGCA indicó que, además de la comitiva política, también fallecieron los dos tripulantes de la aeronave.

Imágenes difundidas por medios internacionales en el lugar de la tragedia aérea muestran los restos de la aeronave envuelta en llamas tras el impacto y una densa columna de humo.

Luego del accidente aéreo, se inició una investigación para determinar las causas del siniestro. Por el momento, no se informó de manera oficial cuál fue el factor que provocó la tragedia en India.

Tragedia aérea en India: quién era Ajit Pawar

Ajit Pawar, de 66 años, se desempeñaba como viceprimer ministro regional desde diciembre de 2024. Era sobrino del veterano político Sharad Pawar, fundador del Partido del Congreso Nacionalista (NCP), y fue una de las figuras políticas más influyentes del estado de Maharashtra, el estado más poblado de la India.

Pawar supo construir una trayectoria de varias décadas en la política regional, que luego le permitió separarse del partido de su tío y liderar una facción que fue reconocida oficialmente por la Comisión Electoral y que formaba parte de la coalición gobernante en el Estado junto al partido del primer ministro Narendra Modi.

El político era conocido entre la gente como “Dada” (hermano mayor) por su fuerte conexión con las bases electorales y su estilo directo de liderazgo.

Tras conocerse la noticia de la tragedia, el primer ministro de Maharashtra, Narendra Modi, publicó un mensaje en la red social X en el que declaró: “Shri Ajit Pawar Ji fue un líder popular con una fuerte conexión con el pueblo y con las bases. Fue ampliamente respetado como una persona trabajadora que siempre estuvo al frente del servicio al pueblo de Maharashtra. Poseía un profundo conocimiento de los asuntos administrativos. Su pasión por el empoderamiento de los pobres y desfavorecidos fue particularmente notable. Su prematuro fallecimiento es sumamente impactante y triste. Mi más sentido pésame a su familia e innumerables seguidores. Om Shanti”.