Estados Unidos confirmó los supuestos delitos que le imputa a Maduro y dónde será juzgado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, permanece "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delitos de narcotráfico y corrupción. Así lo confirmaron este sábado las autoridades norteamericanas, tras la invasión militar de esta madrugada ejecutada por su Ejército en Caracas y otros puntos del país caribeño.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, recordó la imputación de la que fueron objeto Maduro y su esposa, Cilia Flores, también capturada, en el Distrito Sur de Nueva York en 2020.

«Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos», explicó la funcionaria en su cuenta de la red social X.

La fiscal anunció que el matrimonio «se enfrentará pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses».