La vicepresidenta de Venezuela reclamó una "prueba de vida" de Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y solicitó a Estados Unidos una “prueba de vida” tras el anuncio de su captura junto a su esposa Cilia Flores.

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama", comentó Rodríguez, en una de las primeras reacciones del gobierno chavista. "Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria", sostuvo.

Y continuó en esa línea: "Se ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados".

“Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, activado en milicia, activados todos los planes”, enfatizó la Vicepresidenta. Y luego, lamentó: "“La capital Caracas fue atacada. La ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande ha sido vulnerada, atacada y agredida”.

Este sábado, el presidente norteamericano Donald Trump anunció que el Ejército de su país capturó a Maduro durante una operación de ataque a gran escala realizada en territorio venezolano. "Maduro y su mujer han sido trasladados fuera del país", anunció Trump en su cuenta de Truth Social.