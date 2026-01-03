Maduro arribó a una base militar en Nueva York para luego ser juzgado

El dirigente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó este sábado a una base militar en Nueva York luego de ser capturado tras un operativo dirigido por Estados Unidos.

el señalado líder del Cartel de los Soles quedó a disposición de la justicia federal de los Estados Unidos. Junto al exmandatario viajó su esposa, Cilia Flores, quien también se encuentra bajo custodia y deberá presentarse ante las autoridades judiciales.

Ambos enfrentan acusaciones graves por narcoterrorismo y presuntas operaciones de tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense, según causas abiertas en tribunales federales.

Se espera que la comparecencia inicial se lleve a cabo ante un juez federal del distrito sur de Nueva York, una jurisdicción con amplia experiencia en casos de crimen organizado transnacional.

Bajo estrictas medidas de seguridad, Maduro permanecerá detenido hasta su primera audiencia judicial.