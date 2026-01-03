Sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de ONU por los bombardeos en Venezuela

Por los ataques en Venezuela, se convocó a una sesión de emergencia en Nueva York para el mediodía de este sábado. La solicitud fue impulsada de manera conjunta por las representaciones de Rusia, China y Colombia.

Mike Waltz, Embajador de Estados Unidos ante la ONU, presentará la postura estadounidense y se espera que presente pruebas de inteligencia sobre actividades de narcotráfico para justificar la "legítima defensa colectiva". Waltz ha sido un crítico feroz del multilateralismo cuando este "protege a dictadores", según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el embajador ruso calificó la captura de Maduro como un "secuestro internacional" y una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. Moscú advirtió que este precedente destruye los cimientos del derecho internacional.

Al mismo tiempo, Beijing emitió una comunicación oficial instando al "cese inmediato de las hostilidades" y advirtiendo que la estabilidad energética regional está en riesgo crítico. China mantiene importantes intereses en la infraestructura petrolera venezolana que ha sido parcialmente afectada por los bombardeos.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el acuartelamiento de las fuerzas en la frontera y solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una condena unánime, aunque la división interna en el bloque dificulta una resolución conjunta.

Nicolás Maduro y Cilia Flores se encontrarían bajo custodia estadounidense en una ubicación no revelada (posiblemente la base de Guantánamo o un buque en aguas internacionales).

El Aeropuerto de La Carlota y el muelle principal de La Guaira han sufrido daños estructurales del 70%, quedando inoperativos.

Venezuela declaró el estado de emergencia en el país

En un comunicado, aseguraron que “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América…”, y acusa que el objetivo del ataque sería apoderarse de recursos estratégicos, en particular petróleo y minerales, y forzar un cambio de régimen que, afirma, no tendrán éxito.

El texto convoca a todas las fuerzas sociales y políticas a activar planes de movilización y anuncia el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la soberanía. También adelanta que elevarán denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y el MNOAL y se remite al artículo 51 para justificar la legítima defensa.

El comunicado remite a la tradición independentista y cita a libertadores como Bolívar y Miranda. También reproduce una frase de Hugo Chávez: “ante cualquier circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas...es unidad, Lucha, batalla y victoria”. La administración insiste en resistir lo que califica de imperialismo.