Trump afirmó que Rubio y Hegseth administrarán Venezuela: ¿quiénes son?

En la conferencia de prensa que Donald Trump dio este sábado por la tarde sostuvo que su gobierno tomará el control de Venezuela y que se harán cargo también de la extracción de petroleo en el país invadido.

Trump consideró que la opositora a Maduro, Corina Machado, es una "mujer gentil pero no tiene apoyo en Venezuela" para gobernar. Según la lógica de Trump deben ser los Estados Unidos los que tomen el control y confirmó que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, está negociando con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro.

"Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Maduro es el jefe del Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país. Y está imputado por introducir drogas en los Estados Unidos", dijo Rubio en sus redes sociales.

El Gobierno de Estados Unidos aseguró haber arrestado a Maduro para que sea juzgado en territorio estadounidense, según un senador republicano que afirma haber hablado con Rubio.

Quién es Pete Hegseth

Pete Hegseth es el secretario de Guerra de Estados Unidos. El funcionario envió un contundente mensaje al régimen venezolano al asegurar que Nicolás Maduro tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo y no lo hizo. En sus declaraciones, Hegseth afirmó que ningún país, ni siquiera de manera cercana, posee la capacidad militar y estratégica que tiene Estados Unidos, dejando claro el poder de respuesta de Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio una conferencia tras el ataque a Venezuela de este sábado y la captura de su presidente, Nicolás Maduro. Trump sostuvo frente al mundo: “Vamos a controlar Venezuela hasta que haya una transición justa y ordenada”.

“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor, si es necesario. Así que estábamos preparados para una segunda ola si fuera necesario. De hecho, asumimos que una segunda ola sería necesaria, pero ahora probablemente no sea la primera, si se quiere llamar así, ya que el primer ataque tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para hacerlo”, sostuvo el presidente de EE UU durante su frente a la prensa. Consideró también que la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”.