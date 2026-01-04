Delcy Rodríguez es la nueva presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Durante la noche de este sábado 3 de enero, trascendió una nueva noticia que sacude el mapa de Venezuela luego de que Nicolás Maduro fuera capturado y el territorio de ese país fuese invadido por Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Justicia nombró como nueva presidenta a Delcy Rodríguez, hasta el momento vicepresidenta de Maduro.

"Vista la agresión militar extranjera suscitada el 3 de enero del 2026, de la cual fue objeto la República Bolivariana de Venezuela y que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, esta sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (...) declara competente conocer de oficio o ejercer su función de interpretación constitucional de oficio de los artículos 234 y 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del presidente de la república", comenzaron indicando.

Y añadieron: "Segundo, se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la república, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

La palabra de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro

Luego de la abrupta detención de Nicolás Maduro -quien ya se encuentra en Nueva York-, la vicepresidenta de Venezuela (ahora presidenta), Delcy Rodríguez, salió al cruce del accionar de Estados Unidos sobre Venezuela: "Se ha sembrado en esta tierra sagrada para defender la dignidad de un pueblo que no se entrega, de un pueblo que no se rinde y que jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios, ni de nuevos imperios, ni de imperios en decadencia", advirtió en dirección a Donald Trump.

"Estamos decididos a la libertad. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie. Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todos los mecanismos del sistema de derechos humanos internacional, que violenta y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo", agregó.

Y continuó, decidida: "Ya hemos dado demostraciones de lo que fue el año 2025, batallando nuestro pueblo, nuestros trabajadores, los empresarios, los comuneros, los campesinos, los pescadores. Toda Venezuela unida en un solo concepto productivo para garantizar los bienes y servicios de nuestro pueblo, para garantizar los alimentos, para garantizar los medicamentos, para garantizar los bienes esenciales. Bueno, estamos llamando a la defensa de la vida".

"Que no se quede un solo venezolano ni una venezolana, porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. De eso no tenemos ninguna duda. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia", sostuvo, vehemente.

"Y el pueblo venezolano consciente, el pueblo venezolano con su fuego sagrado de la patria encendida, está indignado por lo que es el secuestro ilegal y legítimo del presidente y de la primera dama, primera combatiente, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro", concluyó, ratificando el liderazgo de su compañero de binomio.