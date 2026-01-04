La Justicia ordenó que Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina

Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ayer que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de forma interina las funciones del presidente Nicolás Maduro, tras su arresto por parte de Estados Unidos luego del bombardeo en Caracas.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, debes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, informó la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer un comunicado transmitido de forma obligatoria en radio y televisión.

El fallo descarta por ahora la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia se tomó “vista la agresión militar extranjera suscitada” y “que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros”. El detenido y extraído de Venezuela fue trasladado a una prisión federal en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, entre otros.

La captura se produjo en el marco de una ofensiva de fuerzas estadounidenses que atacaron la capital venezolana y otros tres estados del país. La sentencia del tribunal interpreta la ausencia de Maduro como “temporal”, lo que permite que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las funciones presidenciales por hasta 90 días, con posibilidad de prórroga por otros tres meses más si así lo decide el Parlamento.

En caso de declararse la falta absoluta de Maduro, la legislación venezolana establece la convocatoria de elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. La nueva Asamblea Nacional, elegida ilegítimamente en mayo, inicia funciones el lunes.