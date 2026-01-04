La primera imagen de Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro llegó a Nueva York bajo custodia estadounidense tras un operativo coordinado por fuerzas federales. Fue trasladado en avión militar y helicóptero, quedó a disposición de la Agencia Antidroga (DEA) y enfrentará cargos por narcoterrorismo, drogas y armas ante la Justicia federal.

La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca difundió un video en el que se observa el ingreso de Maduro a un edificio de la DEA en Manhattan. En las imágenes se lo ve con un abrigo negro con capucha, caminando por un pasillo con alfombra azul rotulada "DEA NYD". Según la cadena CNN, el líder venezolano fue procesado y se le tomaron las huellas dactilares.

En ese mismo registro audiovisual, Maduro pronuncia la frase "Happy New Year (Feliz Año Nuevo)", dirigida a una persona fuera de cámara, mientras es conducido por agentes federales.