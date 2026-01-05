Delcy Rodríguez: «Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo y a su soberanía»

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reunió a su gabinete y pidió avanzar en una relación de cooperación con los Estados Unidos. El gobierno chavista mostró unidad tras la captura de Nicolás Maduro, ocurrió el sábado pasado en una operación militar llevada adelante por las tropas especiales del ejército norteamericano.

Durante un encuentro celebrado en el Palacio de Miraflores, Rodríguez asumió la presidencia y estuvo acompañada por el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. También participaron además los vicepresidentes sectoriales y responsables de áreas estratégicas, como Héctor Rodríguez, a cargo del área social y territorial; el canciller Yván Gil, los ministros Alex Saab, Anabel Pereira Fernández y Magaly Gutiérrez Viña, entre otros.

«Venezuela aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación»; enfatizó en un comunicado, donde planteó como prioridad avanzar hacia una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos y los países de la región, basada en la igualdad soberana y la no injerencia.

«Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido (...) Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra»; afirmó Rodríguez.

«Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro»; concluyó.