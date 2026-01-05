El mensaje del hijo de Maduro

«La historia dirá quiénes fueron los traidores»

«Nicolasito» habló desde la clandestinidad, destacó la unidad de gobierno y llamó a la resistencia.
lunes, 5 de enero de 2026 · 10:44

El hijo de Nicolás Maduro publicó un audio que rápidamente se viralizó y donde aseguró: «La historia dirá quiénes fueron los traidores», en relación al operativo militar con colaboración de infiltrados en el gobierno chavista que permitió la captura de su padre. «Nicolasito» llamó a la resistencia y destacó además la unidad del oficialismo.

Nicolás Maduro Guerra se encuentra con paradero desconocido y pidió al pueblo que se mantenga movilizado.

«Estamos bien, estamos tranquilos, nos van a ver en la calle levantando las banderas de la dignidad junto a este pueblo»; sostuvo el diputado nacional, quien agregó: «no nos van a ver débiles».

«Se los juro por mi vida, por mi papá y por Cilia que de esta vamos a salir»; añadió el dirigente.

