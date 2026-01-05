Maduro contrató a Barry Pollack, el abogado que defendió a Julian Assange en Estados Unidos

El líder chavista Nicolás Maduro contrató al abogado Barry Pollack para encabezar su equipo de defensa legal y enfrentar el juicio por narcoterrorismo en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Maduro será representado por el prestigioso abogado de Washington, reconocido mundialmente por haber logrado el acuerdo con la justicia estadounidense que permitió la liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Pollack, cuya oficina se encuentra a escasos metros de la Casa Blanca, ya presentó formalmente el documento de comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien presidirá el proceso.

El líder chavista, trasladado de urgencia a Nueva York tras su detención mientras dormía con su esposa, enfrenta cuatro cargos graves imputados por la Fiscalía General. Se lo acusa de enriquecimiento ilícito y de liderar planes para introducir masivamente cocaína en territorio estadounidense.

Defensas de alto perfil

La trayectoria de Pollack incluye casos emblemáticos como el de Enron, donde logró la absolución de uno de los pocos altos ejecutivos que no resultó condenado en el histórico fraude financiero. El letrado ha destacado recientemente la expansión de la jurisdicción global de Estados Unidos, una visión que ahora cobra relevancia ante el caso de Maduro.

Por su parte, Cilia Flores, esposa del mandatario depuesto y también acusada de narcoterrorismo tras ser detenida en la misma operación, ha contratado a Mark E. Donnelly. Se trata de un experto penalista basado en Houston, Texas, con pasado en el Departamento de Justicia y vasta experiencia en delitos financieros y lavado de dinero.

Un fiscal con historia

El enfrentamiento legal tendrá un condimento particular en la contraparte: el fiscal federal del distrito sur de Nueva York es Jay Clayton. Clayton fue anteriormente presidente de la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo supervisor de los mercados en EE. UU., y ahora encabeza la acusación que busca desmantelar la presunta red de narcoterrorismo vinculada a la cúpula del poder venezolano.

Se espera que la primera comparecencia de Maduro este lunes marque el inicio de uno de los juicios internacionales con mayor impacto geopolítico en las últimas décadas.