Maduro se declaró «no culpable» y dijo: «Soy inocente, soy un hombre decente»

Nicolás Maduro se declaró «no culpable» ante el tribunal que lo acusa por narcoterrorismo. El presidente de Venezuela llegó en helicóptero y compadeció en la primera audiencia ante la justicia de Estados Unidos, tras el operativo militar que se realizó el último sábado en Caracas.

El mandatario fue custodiado por un equipo especial y trasladado en un camión blindado desde la Metropolitan Detention Center en Brooklyn hacia los tribunales de Nueva York.

«Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí»; declaró Maduro, quien además negó los cuatro cargos penales que le imputaron, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos.

Al salir de los tribunales, se autodenominó «prisionero de guerra» frente a los periodistas.

Según el expediente judicial, Maduro habría dirigido una red internacional de tráfico de cocaína vinculada a organizaciones armadas y criminales de alto perfil.