Pichetto: “La entrada de Estados Unidos a Venezuela era inevitable para terminar con una dictadura”

El diputado nacional del interbloque Unidos Miguel Pichetto sostuvo hoy que la intervención por la fuerza de Estados Unidos en Venezuela para deponer a Nicolás Maduro “era inevitable” y necesaria para “terminar con una dictadura que no daba para más”.

“La entrada de EE. UU. en Venezuela era inevitable para terminar con una dictadura que no daba para más. Argentina firmó el Pacto Democrático y eso nos obliga a ser firmes: no tiene sentido quejarse ahora por la intervención si antes no se hizo nada para sacar al dictador”, indicó en la red social X.

Por otra parte, el legislador nacido en Río Negro cuestionó el comunicado oficial firmado por el Partido Justicialista basado en el “principio de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos”.

“El mensaje del PJ quedó viejo; esa idea de no meterse es de los años setenta y ya no sirve en este mundo”, opinó Pichetto.

El diputado opositor también dirigió críticas al Gobierno de Javier Milei por "favorecer a China" a través de una apertura comercial absoluta que permite el ingreso irrestricto de productos del gigante asiático.

“El Gobierno también es incoherente: no se puede decir que estamos con Estados Unidos y en la realidad seguir favoreciendo a China con importaciones que destruyen nuestra industria y el trabajo argentino”, advirtió.