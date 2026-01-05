Trump afirmó que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos

EE.UU. El presidente Donald Trump afirmó anoche que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos, en el marco de la transición política en Venezuela, según declaró a periodistas a bordo del Air Force One.

El líder republicano señaló que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo”. Al ser consultado sobre quién ejerce el control político del país, evitó dar detalles. “No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”, dijo.

El presidente estadounidense afirmó que aún no habló personalmente con Rodríguez, aunque indicó que otras personas sí mantuvieron conversaciones con ella. “Hablaré con ella en el momento adecuado”, declaró.

Durante el intercambio con la prensa, Trump describió la situación de Venezuela en términos críticos y vinculó esa cooperación con los intereses estratégicos de Washington. “Venezuela es ahora mismo un país muerto. Tenemos que recuperarlo, y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para que la infraestructura esté lista para funcionar”, afirmó.

El mandatario rechazó la idea de que Rodríguez haya respondido a Estados Unidos con críticas formales, pese a comentarios en los que la dirigente venezolana sostuvo que la operación representa una flagrante violación del derecho internacional y de la soberanía del país. Trump negó esa interpretación y afirmó que recibe un mensaje distinto. “Ustedes escuchan a una persona diferente de la que yo escucho”, dijo.

En ese contexto, Trump sostuvo que en el corto plazo necesita que le Rodríguez le otorgue a Estados Unidos “acceso total”. “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo”, declaró.

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron en paralelo al avance del proceso judicial contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro. Trump afirmó que el país enfrenta “simplemente vamos a pasar por un juicio muy duro” antes de la comparecencia del ex líder chavista ante un tribunal federal.

“El caso es infalible. La gente está muy contenta con lo que hemos hecho”, dijo el mandatario.