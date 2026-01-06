Caracas: drones sobrevolaron el Palacio de Miraflores y fueron derribados

Venezuela. Múltiples disparos fueron reportados anoche en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas, según registros difundidos por usuarios en redes sociales. Las imágenes también mostraron presuntos vuelos de drones, sin confirmación oficial sobre su origen, en medio de un escenario de extrema tensión institucional.

En las primeras horas, no hubo información oficial del Gobierno venezolano ni de las fuerzas de seguridad sobre el origen de los disparos ni sobre eventuales enfrentamientos. Sin embargo, AFP aseguró que la situación "estaba controlada".

Un par de horas después, el Ministerio de Comunicaciones e Información de Venezuela informó que "drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva".

De este modo, aseveraron que "no ocurrió ningún enfrentamiento y todo el país se encuentra en tranquilidad". Por su parte, la Casa Blanca le aseguró a CNN que “Estados Unidos no está involucrado” en las detonaciones.

Según los reportes, hubo dos ráfagas de disparos: una a las 20 horas y otras a las 20.15. Además, testigos afirmaron que se habría derribado un dron.

Mientras la incertidumbre crecía, el canal estatal venezolano mostraba en continuado la jura de Delcy Rodríguez, quien este lunes por la tarde asumió oficialmente como presidenta interina.

El operativo que desplegaron las fuerzas militares de Estados Unidos en Venezuela el sábado por la madrugada dejó un saldo de 80 muertos, entre personas civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad locales.

Una investigación realizada por el diario estadounidense The New York Times, que citó a un alto funcionario venezolano, concluyó que el número de víctimas fatales fue 80, dos veces más que las 40 que había reportado el mismo medio inicialmente.

El gran operativo que desplegó Estados Unidos para capturar a Maduro implicó al menos siete explosiones y sobrevuelos de aeronaves en varias zonas de Caracas en la madrugada del sábado. Las detonaciones se escucharon en la zonas caraqueñas de La Carlota y Fuerte Tiuna (el principal complejo militar del país), así como El Volcán de El Hatillo (parte del área metropolitana de la capital, en el estado Miranda, donde hay antenas de transmisión televisiva), Higuerote (Miranda) y en Mamo (donde están las fuerzas navales de Venezuela, en La Guaira). Un comunicado del régimen venezolano informó que los ataques fueron a “localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”.