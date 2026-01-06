Maduro seguirá detenido y volverá a declarar el 17 de marzo

EE.UU. El presidente venezolano Nicolás Maduro seguirá detenido en una prisión de Nueva York y volverá a comparecer el 17 de marzo ante la justicia de Estados Unidos, resolvió el lunes el juez Alvin Hellerstein tras la primera audiencia en un tribunal federal de Manhattan, donde el líder chavista enfrentó cuatro cargos, principalmente por narcotráfico.

Maduro se declaró no culpable en su primera comparecencia. Vestido con camiseta anaranjada y pantalón beige de presidiario, afirmó ante el magistrado que continúa como presidente de Venezuela y denunció que sufrió un secuestro en su residencia de Caracas durante el operativo de captura del sábado, ejecutado por fuerzas estadounidenses.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, dijo en español. Luego agregó que fue “secuestrado”. Al retirarse de la sala lanzó: “Soy un prisionero de guerra”. El juez Hellerstein interrumpió su intervención y le indicó que confirmara su identidad. “Ya habrá ocasión de abordar todo esto”, expresó el magistrado. La audiencia contó con traducción simultánea y Maduro tomó notas durante el procedimiento.

La acusación también alcanzó a la esposa de Maduro, Cilia Flores, de 69 años, quien se declaró no culpable. Ambos enfrentan cargos por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. La nueva acta de inculpación incluyó además al hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, al ministro del Interior Diosdado Cabello y a un capo narco prófugo.