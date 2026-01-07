Asesor de María Corina Machado dice que en Venezuela “hay un Gobierno electo listo para asumir”

José Antonio Vega, uno de los fundadores de Vente Venezuela, la agrupación que encabeza la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, aseguró hoy que en su país “hay un Gobierno electo que está listo para asumir el poder”, y que trabajará junto a “un aliado tan importante como los Estados Unidos”.

Vega aludió de ese modo a las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, en las que la oposición reclamó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, con un 67 por ciento de los votos, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro desconoció ese resultado y se atribuyó la victoria sin mostrar las actas de los comicios.

En declaraciones a Radio Rivadavia, aseguró que desde el Gobierno de Maduro “han usurpado ilegítimamente el poder en Venezuela”, por lo que consideró que “no es correcto” calificar como “oposición” a la fuerza que encabeza Machado y llevó como candidato a González, y pidió que se hable de “Gobierno electo”.

“Se ofreció a Maduro aceptar los resultados del 28 de julio, pero muy por el contrario optó por la represión, por la persecución, por la tortura y él se construyó su salida a través de la fuerza”, dijo Vega según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, aludiendo a la captura del exmandatario por tropas estadounidenses.

Agregó que, por lo tanto, “en Venezuela no hay un vacío, sino un Gobierno electo que por las circunstancias no ha podido juramentarse”, pero que está “listo y presto para trabajar con un aliado tan importante como son los Estados Unidos de América”.

“Estamos en el inicio de un proceso de desmantelamiento de un sistema criminal y es un proceso complejo”, manifestó el dirigente venezolano, y expresó su confianza en que la administración de Donald Trump logre “retomar el curso democrático del país”.

Vega insistió en la validez de las elecciones de 2024 en las que González se atribuyó el triunfo -reconocido por numerosos países a nivel internacional-, y sostuvo que “lo mejor” para Venezuela es “que asuman el poder aquellas personas que fueron elegidas por los ciudadanos el 28 de julio”.

“Nosotros tenemos plenamente confianza en el Gobierno de la administración del presidente Trump, en el sentido de que operará siempre para el objetivo común que desde siempre nos hemos planteado, que no es otro que lograr la libertad de Venezuela”, resaltó.