Un colectivo atropelló y pasó por encima a manifestantes en Jerusalén: hay un muerto

Un joven de 18 años murió y al menos tres personas resultaron heridas este martes luego de que un colectivo atropellara a manifestantes de una concentración de ultraortodoxos contra la ley de reclutamiento militar en Jerusalén, Israel. El hecho ocurrió en la zona de las calles Bar Ilan y Tzafnia, donde miles de manifestantes se habían concentrado junto a otras calles aledañas de la capital.

Las autoridades no informaron por el momento si se trató de un accidente o de una acción intencional. Tampoco se difundió la identidad del chofer en cuestión, quien permanece bajo custodia policial. Según precisó The Times of Israel, quien conducía del vehículo dijo que solo “intentaba escapar de los manifestantes”.

Imágenes registradas en el lugar y difundidas en redes sociales muestran al autobús cuando avanza hacia una multitud de manifestantes ultraortodoxos que participaban de la protesta, a la que asistieron miles de personas.

Los servicios nacionales de emergencia de Magen David Adom precisaron que la víctima quedó atrapada debajo del vehículo y fue declarada muerta en el lugar del incidente. Además, al menos otras tres personas resultaron heridas y recibieron atención médica en los momentos posteriores al episodio.

El conductor del ómnibus fue detenido en el lugar y trasladado a una comisaría para continuar con la investigación. La policía también informó que un equipo de periodistas fue alcanzado por una piedra durante los disturbios y debió ser trasladado para recibir atención médica.

Ante la escalada de violencia, un oficial de policía dio la orden de dispersión. Al no ser acatada y continuar los disturbios, las fuerzas de seguridad actuaron para dispersar a los manifestantes y restablecer el orden público.

La fuerza de seguridad aseguró que “la conducta violenta de los alborotadores y delincuentes merece todo el desprecio” y advirtió que continuará actuando “con determinación contra cualquiera que dañe la seguridad pública, a los periodistas y a los agentes”.

El hecho ocurrió en un contexto de creciente tensión interna en Israel por el debate en torno al servicio militar obligatorio y las exenciones históricas que rigen para los estudiantes de seminarios religiosos ultraortodoxos. Desde hace décadas, este sector de la población estuvo exceptuado del reclutamiento, en base a acuerdos políticos y a la premisa de que el estudio religioso constituye una forma de contribución al país.

Sin embargo, esa situación comenzó a modificarse tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Israel, que determinó que no existe un marco legal válido para sostener exenciones automáticas. A partir de esa decisión judicial, el gobierno quedó obligado a reformular el sistema vigente, lo que derivó en el envío de notificaciones de reclutamiento a jóvenes ultraortodoxos y desató una fuerte reacción de rechazo dentro de esa comunidad.