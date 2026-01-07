Venezuela enviará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció que se alcanzó un acuerdo con Venezuela y el gobierno chavista entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos. Según informó, El dinero que se genere a partir de la venta, estará a disposición de la Casa Blanca y será destinado «al beneficio de ambos países».

Tras la captura de Nicolás Maduro, se abrió un diálogo entre la presidenta Delcy Rodríguez y los EE.UU.

A través de la red social Truth Social, el mandatario dijo: «Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos».

«He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos»; agregó.

El petróleo será comercializado a precio de mercado y Trump dijo que controlará los fondos para garantizar que «se utilicen en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos».