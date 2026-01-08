Donald Trump aseguró que la intervención en Venezuela puede durar años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la intervención estadounidense en Venezuela podría extenderse durante varios años, al ser consultado en una entrevista publicada por The New York Times sobre el futuro de la supervisión de su Gobierno en ese país. “Solo el tiempo lo dirá”, afirmó ante la pregunta de si la presencia sería de seis meses, un año o más, y añadió que sería “mucho más tiempo” que esas estimaciones iniciales.

Trump aseguró que la misión estadounidense no se limitará a una intervención breve, sino que se plantea una supervisión prolongada con objetivos concretos, entre ellos la reconstrucción y explotación de los recursos energéticos. Según el presidente, la idea es revitalizar la economía venezolana de “una forma muy rentable”, aprovechando la industria petrolera y reduciendo los precios del crudo, al tiempo que se canaliza dinero a la población venezolana que, en su opinión, “necesita desesperadamente” ese flujo económico.

Plan energético y relación con el gobierno interino

Trump explicó que la estrategia estadounidense en Venezuela incluye el uso y la extracción de petróleo, señalando que el país suministrará crudo que será vendido en los mercados internacionales, con los ingresos bajo control norteamericano. Detalló que ese petróleo será transportado directamente a puertos de Estados Unidos mediante buques de almacenamiento y que los ingresos se gestionarán tanto para beneficio de Venezuela como de Estados Unidos.

El mandatario afirmó además que mantiene una relación cordial con las autoridades interinas venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez, tras la reciente caída y captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar dirigida por Washington. “Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, aseguró Trump sobre la cooperación del gobierno interino. infobae

Como parte de ese esquema energético, se anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, según publicó Trump en su red social Truth Social. Ese crudo, explicó, será vendido a precio de mercado y los fondos recaudados serán administrados por el Gobierno estadounidense para asegurar su uso en favor del pueblo venezolano y de los intereses norteamericanos.

Controversias y reacciones encontradas

El plan de Trump ha suscitado contrastes entre lo que afirma la Casa Blanca y las interpretaciones desde Venezuela y el entorno internacional. Desde Caracas, Delcy Rodríguez respondió enfáticamente que “el gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne Venezuela”, desestimando la idea de un control foráneo sobre las decisiones del país andino.

Mientras tanto, sectores del mercado petrolero estadounidense han mostrado incertidumbres sobre el nivel de participación de las grandes petroleras en la recuperación de la producción en Venezuela, en medio de una infraestructura deteriorada y el complejo panorama político post-Maduro.

En síntesis, la intervención estadounidense en Venezuela no solo refleja un enfoque estratégico sobre los recursos naturales, sino que también plantea un escenario de supervisión prolongada y de difíciles equilibrios diplomáticos y económicos entre Washington, Caracas y actores globales.