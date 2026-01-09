Estados Unidos incautó un petrolero que había zarpado de Venezuela

Estados Unidos informó este viernes que incautó un petrolero que había zarpado de Venezuela y que, según las autoridades, intentaba escapar del bloqueo naval impuesto sobre el petróleo venezolano. Se trata del quinto buque detenido en las últimas semanas, en una ofensiva que refuerza la presión sobre las exportaciones de crudo del país sudamericano.

El buque, identificado como Olina, fue interceptado en el mar Caribe durante una operación realizada de madrugada por fuerzas estadounidenses. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la nave intentaba eludir los controles mientras transportaba petróleo embargado.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el petrolero forma parte de la denominada “flota fantasma”, utilizada para mover crudo sancionado mediante “rutas opacas y cambios de bandera”.

Según Washington, la incautación se concretó sin incidentes y el barco quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses. No se informó oficialmente el destino de la tripulación ni el puerto al que será trasladada la nave.

El rol del Comando Sur

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que la operación fue ejecutada por fuerzas interinstitucionales conjuntas, con participación de infantes de marina y marineros desplegados desde el portaaviones USS Gerald R. Ford. El operativo contó además con el respaldo del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada, que incluye a los buques USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale.

Desde el Comando Sur señalaron que estas acciones forman parte de la operación Southern Spear, cuyo objetivo declarado es “frenar actividades ilícitas en el hemisferio occidental y reforzar la seguridad regional”.

Presión sobre el petróleo venezolano

La incautación del Olina se suma a una serie de medidas que profundizan el control de Estados Unidos sobre el comercio de crudo venezolano.

Para Venezuela, donde el petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos, cada buque detenido reduce de manera directa su capacidad de exportar y agrava el impacto económico del bloqueo.