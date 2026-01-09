Intentó ahogar a su novia embarazada, la historia que sacudió a los EE.UU

Un joven de 19 años fue condenado en Estados Unidos por haber intentado ahogar a su novia embarazada, luego de percatarse que su amante había visto las fotos del baby shower de su bebé en las redes sociales. El hecho ocurrió en la ciudad de Wichita (Kansas) y trascendió que recibió una pena de 15 años de prisión tras un brutal ataque ocurrido en una laguna cercana a su casa.

El acusado descubrió que su pareja lo engañaba por las imágenes de un festejo en Facebook.

Según pudo conocerse, el caso se remonta al mes de septiembre del 2020 y la justicia decidió condenarlo más de cinco años después. Dominic Thomas citó a la joven a la orilla de una laguna y le confesó: «Estoy harto de vivir sabiendo que estás en mi vida, así que haré algo al respecto». La tiró al suelo, la arrastró de los pies hasta el agua y le sumergió la cabeza.

La víctima gritó y suplicó por su vida y Thomas se detuvo cuando ella le habló de su bebé.