Excarcelan a un activista venezolano tras más de cuatro años de prisión

El activista venezolano de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado este domingo en Caracas, tras permanecer detenido durante más de cuatro años en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

La noticia fue confirmada por su familia y por organizaciones civiles, quienes celebraron el fin de un cautiverio que se extendió por 1.675 días. “Llegó este tan anhelado día, mi hermano Javier Tarazona está en libertad”, publicó en sus redes sociales Rafael Tarazona, hermano del director de la ONG Fundaredes, quien también atravesó procesos judiciales previos.

Tarazona, cuya organización se dedicaba a denunciar la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en territorio venezolano, había sido imputado en 2021 por los delitos de terrorismo, instigación al odio y traición a la patria.

Hoy #1Feb luego de 1675 días, 4 años y 7 meses, llegó este tan anhelado día, mi Hno Javier Tarazona está en LIBERTAD.



GRACIAS A DIOS TODO PODEROSO.



Gracias a cada uno de los que han hecho posible este momento.



La libertad de uno es la esperanza de todos.#LibresParaLiberar pic.twitter.com/U9ylXg6VwH — Jose Rafael Tarazona Sánchez (@jrafaeltarazona) February 1, 2026

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el activista mantuvo su inocencia durante todo el proceso, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Su salida de prisión se dio de forma conjunta con la de otras personas que se encontraban recluidas en la misma dependencia policial, según informó Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, organización que supervisa la situación de los detenidos en el país vecino.

La medida se inscribe en un contexto de cambios políticos recientes, luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el pasado viernes una “ley de amnistía general”. Esta legislación busca beneficiar a cientos de ciudadanos considerados presos políticos por organizaciones internacionales y contempla, además, un plan para la reconversión del centro de detención de El Helicoide.

Desde el anuncio oficial del 8 de enero, la cifra de excarcelaciones superó las 300 personas, marcando una tendencia que el Gobierno asegura que continuará en las próximas semanas.

Aunque las autoridades venezolanas reportaron un número superior a los 800 beneficiarios desde diciembre, las organizaciones civiles mantienen un registro más conservador sobre el alcance real de las liberaciones hasta la fecha.

El caso de Tarazona era uno de los más emblemáticos para la comunidad internacional, dado su rol como defensor de derechos humanos y la prolongada duración de su prisión preventiva sin una sentencia definitiva en su contra.