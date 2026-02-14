Venezuela: liberaron a otros 17 presos políticos, mientras se espera el debate por la Ley de Amnistía

Al menos 17 presos políticos recuperaron la libertad en Venezuela, en el marco del proceso de la Amnistía, según anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez detalló que los reclusos se encontraban alojados en el centro de detención conocido como Zona 7 y sostuvo: “El objetivo es continuar esta ruta de paz para la construcción democrática entre hermanos”.

Las excarcelaciones se concretan mientras los legisladores se preparan para debatir el proyecto denominado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y la Paz, según informó la agencia de noticias Xinhua.

Alrededor de 900 personas fueron beneficiadas por esta medida, a más de un mes del dictador Nicolás Maduro.