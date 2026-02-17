Alemania también se suma a la prohibición de redes sociales a menores de 14 años

Alemania se suma a la búsqueda de prohibición de redes sociales a los menores de 14 años. Así lo planteo el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), socio de la coalición de Gobierno liderada por el canciller Friedrich Merz.

Según el proyecto, los proveedores deberían impedir técnicamente el acceso a las plataformas a los menores de 14 años, bajo pena de multa. Se establecería una “versión juvenil” de la red social en cuestión, en la que solo se va a poder crear un perfil a través de un proceso de verificación realizado por el tutor legal y que operaría con ciertas restricciones, sin contenidos personalizados y sin funciones diseñadas para incrementar la dependencia.

“Lo digo abiertamente, la autorregulación no funciona”, asintió el primer ministro regional del estado federado occidental de Renania Palatinado, el socialdemócrata Alexander Schweitzer, a la televisión pública ARD.

Australia es pionera en este campo con una prohibición nacional en el acceso de las redes sociales a menores de 16 años, vigente desde diciembre de 2025. Francia aprobó restricciones para menores de 15 años, mientras España, Portugal, Grecia y Nueva Zelanda preparan normativas similares, mayormente apuntando a menores de 16 años.

“No podemos prescindir de unas reglas y limitaciones claras, como las que propone el SPD”, afirmó el domingo el vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, en declaraciones al semanario Der Spiegel. “La protección de los jóvenes ante la avalancha de odio y violencia en las redes sociales tiene máxima prioridad”, aseguró.

Desde la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido que encabeza Friedrich Merz, impulsaron el mes pasado propuestas para prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales como TikTok, Instagram o Facebook.

La ministra de Familia, la democristiana Karin Prien, creó el año pasado una comisión con el objetivo de analizar posibles herramientas legales para limitar el uso de plataformas digitales por parte de menores. El tema volverá a debatirse el próximo fin de semana durante la conferencia que la CDU realizará en la ciudad de Stuttgart, en el suroeste de Alemania.

En cambio, el principal espacio opositor, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), se manifestó en contra de cualquier tipo de prohibición y calificó la iniciativa como “errónea y peligrosa”, según afirmó su colíder Alice Weidel.