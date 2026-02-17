Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí

El presidente de Perú, José Jerí, fue destituido este martes por el Congreso, que aprobó una moción de censura.

La censura a Jerí fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, reportó el diario El Comercio.

El Parlamento peruano acusa a Jerí, de 39 años, de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo.

Esto a raíz de las reuniones no registradas que tuvo el mandatario destituido con el empresario de origen chino Zhihua Yang, proveedor del Estado.

Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, manifestó que se aprobaron las mociones por lo que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la república.

Asimismo, convocó a una sesión para mañana a las 18 para el desarrollo de la elección del presidente del Parlamento, que cumplirá el cargo de mandatario.

Jerí, quien asumió la jefatura del Estado en octubre pasado tras de la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), interrumpió su mandato tras solo cuatro meses en el cargo.

La destitución de Jerí sume a Perú en una nueva crisis política ya que era el séptimo presidente en ocupar la máxima magistratura en dos años.

Las mociones de censura aumentaron en las últimas semanas, acompañadas de una caída en su popularidad, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación busquen ahora distanciarse mientras se aproximan los comicios.