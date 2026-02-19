Balcázar fue elegido como el nuevo presidente de Perú

José María Balcázar fue nombrado como sucesor de José Jerí, el presidente de Perú que fue apartado del cargo el martes pasado mediante una moción de censura por los escándalos que salpicaron su gobierno. El polémico congresista del partido marxista «Perú Libre» se impuso a la derechista María del Carmen Alva.

Se trata de un abogado de izquierda de 83 años, quien se convirtió en el octavo presidente en los últimos diez años.

El país andino se encuentra inmerso en un clima de total inestabilidad y en su primer mensaje, tras recibir la banda presidencial, estableció como prioridades de sus meses de gobierno «garantizar al pueblo del Perú una transición electoral pacífica, transparente; que no haya dudas» y «echarle diente al problema de la inseguridad ciudadana».