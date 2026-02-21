La Corte Suprema de EE.UU. anuló los aranceles de Donald Trump

EE.UU. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló ayer los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump, lo que le impuso una derrota significativa en un tema crucial para su agenda económica.

La decisión, con 6 votos a favor y 3 en contra, se centra en los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, incluyendo los amplios aranceles “recíprocos” que impuso a casi todos los demás países.

Es el primer tema importante de la amplia agenda de Trump que se presenta directamente ante el máximo tribunal del país, al que ayudó a moldear con el nombramiento de tres juristas conservadores durante su primer mandato.

La mayoría concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

“Los aranceles en cuestión pueden o no ser una política sensata. Pero, a juzgar por el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales”, escribió Kavanaugh en su opinión discrepante. La decisión sobre los aranceles no impide que Trump imponga aranceles bajo otras leyes. Si bien estas limitan más la velocidad y la severidad de las acciones de Trump, altos funcionarios de la administración han afirmado que esperan mantener el marco arancelario vigente bajo otras autoridades.

El fallo de la Corte Suprema se produce a pesar de una serie de victorias a corto plazo en la lista de emergencias de la corte, que le han permitido a Trump ejercer un extraordinario poder ejecutivo en temas que van desde despidos de alto perfil hasta importantes recortes a la financiación federal.

El fallo repercute sobre el acuerdo comercial que la Argentina y Estados Unidos firmaron recientemente. Hasta el momento, la economía argentina se encontraba beneficiada por una política de aranceles reducidos en comparación con otros países de la región.