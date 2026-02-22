El Ejército de México abatió al poderoso líder narco "El Mencho"

En un operativo que marca uno de los golpes más duros al crimen organizado en los últimos años, el ejército de México abatió este domingo a Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La noticia sobre la caída del poderoso capo fue anticipada por varios medios locales de relevancia, como los diarios El Universal y Reforma, y la cadena Televisa, aunque por el momento aún no hay confirmación oficial por parte del gobierno nacional.

Caos y bloqueos como represalia

La caída del líder narco desató una inmediata e intensa ola de violencia en la región centro-oeste del país. En respuesta al operativo de las fuerzas federales, sujetos armados tomaron las calles y bloquearon distintas vías de comunicación utilizando autos y camiones incendiados en el estado de Jalisco.

Ante la magnitud del despliegue táctico, el caos y los bloqueos narcos se extendieron rápidamente también al vecino estado de Michoacán, un territorio donde la organización criminal de Oseguera mantiene una fuerte presencia y control operativo.

El prontuario de un objetivo prioritario del Ejército de México

La muerte de "El Mencho" representa la eliminación de uno de los capos más buscados tanto por las autoridades de México como por las de Estados Unidos. La dimensión de su peligrosidad quedaba en evidencia con la recompensa de 15 millones de dólares que el gobierno estadounidense ofrecía por información que condujera a su captura.

La caída de Oseguera se posiciona como el abatimiento de uno de los líderes narco más importantes en la historia reciente de la región, un hecho comparable en magnitud a los recientes arrestos de los históricos fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "Mayo" Zambada, quienes actualmente cumplen condena o enfrentan procesos en prisiones de Estados Unidos.

El origen del CJNG: El cártel comandado por Oseguera fue formado en el año 2009 y rápidamente escaló hasta convertirse en una de las bandas del narcotráfico más sanguinarias y violentas de todo México, de acuerdo a la información del Departamento de Justicia estadounidense.

Organización Terrorista: El nivel de amenaza transnacional del CJNG llevó a que Estados Unidos lo catalogara oficialmente como una organización terrorista.

El negocio ilegal: Washington acusa formalmente al cártel de dominar una vasta red global de tráfico que incluye cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.