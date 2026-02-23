Abatieron a El Mencho, el narco más poderoso de México

México. Autoridades confirmaron la muerte del máximo líder narco de México, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, tras operativos en Tatalpa, Jalisco.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de un comunicado confirmó que “El Mencho” murió durante un enfrentamiento entre militares e integrantes del CJNG.

Además, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.