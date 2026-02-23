EE UU aseguró que brindó apoyo de inteligencia para el asesinato de "El Mencho"

La Casa Blanca aseguró este lunes que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia para el asesinato del capo narco "El Mencho" en México. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, recordó que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación era "un objetivo prioritario para los gobiernos por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país".

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la misión no solo se sustentó en tareas de inteligencia propias, sino también en un esquema de colaboración bilateral. “Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”, señala el comunicado difundido por la Secretaría. Esa asistencia fue clave para ubicar y neutralizar a uno de los criminales más buscados a nivel internacional.

El despliegue incluyó aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, así como aportes del Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de la FEMDO. Durante el procedimiento, las tropas fueron atacadas y debieron repeler la agresión. En el enfrentamiento murieron cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y otros tres fallecieron mientras eran trasladados a Ciudad de México, entre ellos el propio Oseguera Cervantes.

Además de las bajas, se concretaron dos detenciones y el decomiso de armamento pesado, vehículos blindados y lanzacohetes capaces de derribar aeronaves. Las autoridades remarcaron que ese arsenal, de uso exclusivo militar, refleja el poder de fuego que había acumulado la organización criminal.

Tras conocerse la muerte del capo, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau destacó el operativo como “un acontecimiento importante para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”. En un mensaje público expresó: “Acabo de ser informado de que las fuerzas de seguridad mexicanas mataron a El Mencho, uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”. Y añadió: “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana.”

Más tarde matizó su postura al advertir sobre los episodios de violencia posteriores: “No sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos flaquear” y cerró con un “¡Ánimo México!”.