Más de 60 fallecidos y 70 detenidos tras la muerte del capo narco “El Mencho"

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó que más de 60 personas —entre efectivos de la Guardia Nacional, narcotraficantes y funcionarios— murieron tras los episodios de violencia que se desencadenaron al conocerse la muerte del capo Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La muerte de El Mencho provocó, según García Harfuch, 27 ataques cobardes contra las autoridades en Jalisco. En esos incidentes perdieron la vida 25 efectivos de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la Fiscalía General del Estado.

Además, falleció una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron durante los ataques.

En Michoacán se reportaron tres agresiones, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos lesionados. Al menos 70 personas fueron arrestadas en siete estados.

“Estamos siguiendo de cerca cualquier tipo de reacción o reestructuración dentro del cártel que pueda conducir a la violencia”, dijo Harfuch, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, informó que 2.500 efectivos se desplegaron anoche para reforzar la presencia militar en medio de los recientes disturbios en el país.

“Desde anoche, se desplegó más personal militar en Jalisco y en los estados vecinos, 2.500 efectivos de refuerzo”, declaró el general Trevilla Trejo en una conferencia de prensa. Ya había alrededor de 7.000 efectivos estacionados en Jalisco, afirmó.

El funcionario sostuvo que se restableció la normalidad tras el despliegue militar luego de la muerte del capo en un operativo el domingo.