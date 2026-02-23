Ola de violencia en México: empieza a peligrar una sede del Mundial 2026

Los graves episodios de violencia registrados este domingo en México, luego de confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el estado de Jalisco, generaron fuertes dudas sobre la posibilidad de que Guadalajara (capital de ese Estado) sea sede de partidos del Mundial de Fútbol, previsto para disputarse entre junio y julio.

La FIFA aún no definió si la ciudad pudiera perder la sede, aunque sí manifestó una profunda inquietud ante la eventual imposibilidad de garantizar condiciones de seguridad, especialmente de cara a los partidos de repechaje programados para marzo en el Estadio Akron.

En ese escenario, está previsto que en junio se disputen allí cuatro encuentros de la fase de grupos, con selecciones como Uruguay, España, Corea del Sur y Colombia.

Además, estos dos últimos combinados planean establecer sus centros de entrenamiento en la capital jalisciense, que en las últimas horas fue escenario de incendios, cortes de rutas, vehículos incendiados y ataques contra comercios.

En este contexto, el ente rector del fútbol mundial reclamó a los organizadores locales pruebas concretas de que podrán asegurar la protección necesaria durante el desarrollo del torneo, en medio de la escalada de violencia desatada tras la muerte de ‘El Mencho’.

Para los próximos meses, las autoridades prevén un refuerzo del operativo de seguridad en el Estadio Akron y sus alrededores, que incluirá mayor presencia policial, sistemas de vigilancia reforzados y planes de contingencia para eventos con gran afluencia de público.

La delicada situación que atraviesa Guadalajara también provocó la suspensión de encuentros del fútbol profesional, como ocurrió este domingo con el clásico femenino entre Chivas y América.