Trump brindará un discurso acerca del Estado de la Unión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindará este martes por la noche un discurso sobre el Estado de la Unión destinado a marcar el inicio no oficial de la campaña rumbo a las elecciones intermedias.

Según analistas, el mandatario se encuentra ante su más grande oportunidad para convencer a los estadounidenses escépticos de que sus políticas están funcionando, y de que una prometida edad de oro económica está a la vuelta de la esquina.

Habló del cáncer en la Casa Blanca

“Si lograra encontrar una cura para el cáncer, dirían que debí haberlo hecho años atrás”, se quejó Trump durante un evento en la Casa Blanca el lunes. Y añadió: “No hay nada que pueda hacer para que estas personas me den crédito”.

El discurso en horario estelar llega en un momento especialmente problemático para el presidente, quien enfrenta una serie de desafíos en casa y preguntas apremiantes en el extranjero, según supo la Agencia Noticias Argentinas. En las encuestas, Trump es tan impopular como siempre, golpeado por la ansiedad de los estadounidenses por el costo de vida y la insatisfacción con su enfoque para abordarlo. Su índice de aprobación del 36 % bajó desde el 48 % de febrero pasado, según una encuesta de CNN publicada el lunes que mostró su nivel más bajo de aprobación con independientes: apenas un 26 %.

La CNN enumeró algunos de los problemas que enfrenta Trump: caso Epstein, cierre parcial del Gobierno, redada migratoria en Minnesota, fallo de la Corte Suprema que invalidó los aranceles que están en el centro de la agenda económica de la Casa Blanca.

“Trump solo tiene una nota, que es la furia. No estoy seguro de que eso vaya a cambiar, o de que logre encontrar un tono perfecto para el trabajador estadounidense”, analizó Matthew Bartlett, estratega del Partido Republicano y funcionario de primer mandato de Trump.