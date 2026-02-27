Milán: un tranvía descarriló en el centro, dejó dos muertos y decenas de heridos

Dos personas murieron y al menos 37 resultaron heridas este viernes tras el descarrilamiento de un tranvía en pleno centro de Milán, en un accidente que sacudió a la capital económica de Italia en plena hora pico.

El siniestro ocurrió cerca de las 16 hora local (13 de Argentina) , cuando el tranvía número 9, un moderno modelo Tramlink incorporado hace pocas semanas al servicio, circulaba por viale Vittorio Veneto, proveniente de Piazza della Repubblica y en dirección a Porta Genova.

Al llegar al cruce con via Lazzaretto, el convoy -que debía continuar en línea recta- giró sobre otras vías, descarriló y terminó estrellándose contra un edificio en la esquina. En su recorrido fuera de control derribó un semáforo, destrozó la vidriera de un restaurante y atropelló a varios peatones.

Dos heridos graves

Las víctimas fatales son un pasajero que viajaba a bordo y un transeúnte que fue embestido. Los heridos, todos ocupantes del tranvía, fueron trasladados a distintos centros de salud, entre ellos el hospital Niguarda. Al menos dos permanecían en estado grave.

“Por suerte, era un momento en el que no había mucha gente, pero imaginen que la tragedia podría haber sido aún mayor”, afirmó el alcalde de la ciudad, Giuseppe Sala, quien se presentó en el lugar y calificó lo sucedido como “una tragedia”.

Testigos relataron escenas de pánico. “Pensé que era un terremoto. Estaba sentado y caí al suelo junto con los demás pasajeros”, contó un hombre a la prensa local. Una mujer que viajaba cerca de la cabina del conductor aseguró que el vehículo “viró, aceleró y chocó con un edificio”, y que los pasajeros “salieron despedidos”.

A gran velocidad

Según una primera reconstrucción, apoyada en videos difundidos en redes sociales, el tranvía circulaba a gran velocidad -en un tramo donde el límite es de 50 kilómetros por hora- e invadió la vía contraria antes del impacto.

El procurador general de Milán, Marcello Viola, se hizo presente en la escena y confirmó que se abrirá una investigación por homicidio culposo y lesiones por negligencia. “Ha sido un impacto devastador”, señaló.

Entre las hipótesis iniciales se analiza una posible descompensación del conductor o una falla en el sistema de agujas, que habría desviado el convoy hacia via Lazzaretto. En ese sector, el cambio de vías solo puede activarse manualmente desde la cabina. El alcalde deslizó que “no parece ser una cuestión técnica del tranvía, sino algo relacionado con el conductor”, aunque evitó sacar conclusiones anticipadas.

El operativo de emergencia fue masivo: ambulancias, bomberos, policías y equipos de rescate trabajaron durante horas para asistir a los heridos y liberar a varios pasajeros que habían quedado atrapados en el interior de la formación.

Reacciones políticas

La tragedia generó reacciones en todo el arco político. La primera ministra, Giorgia Meloni, expresó su “más sentido pésame” a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

El ministro de Transporte, Matteo Salvini, agradeció a los rescatistas y aseguró que confía en que se esclarecerán las causas. También se pronunció la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien manifestó su solidaridad con los afectados.

El accidente conmocionó a una ciudad que en estos días vive una intensa actividad por la semana de la moda y que hasta el fin de semana pasado fue sede de eventos deportivos internacionales. “En 70 años nunca vi algo así”, dijo un vecino mientras aguardaba noticias sobre su esposa, trasladada por precaución a un hospital.

Ahora, la investigación judicial buscará determinar qué ocurrió en esos segundos decisivos que transformaron un viaje cotidiano en una de las peores tragedias recientes del transporte público milanés.