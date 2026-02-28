Al menos 15 muertos, 28 heridos tras accidentarse un avión en Bolivia

Bolivia. Un avión militar de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sufrió un accidente este viernes cerca del aeropuerto internacional de El Alto, segunda ciudad más poblada de Bolivia, aproximadamente a las 18:00.

Una fuente oficial dijo a EFE que el avión tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a una granizada que cayó más temprano en El Alto, aunque la información oficial sobre el accidente será brindada en las próximas horas por el ministro de Defensa, Marcelo Salinas.

De acuerdo al organismo estatal de Navegación Aérea y Aeropuertos de Bolivia (NAABOL), el accidente se produjo a las 18.20 hora local (2220 GMT), con una aeronave procedente de la ciudad de Santa Cruz, y que el incidente estaba en fase de investigación.

El director nacional de Bomberos, Pavel Tovar, informó confirmó desde el lugar del accidente que se han contabilizado “entre 15 y 16 personas (fallecidas) hasta el momento”.

Tras mencionar la cifra preliminar de muertos, advirtió que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. Tovar señaló también la existencia de personas heridas, sin poder precisar aún el número total.