Medios israelíes aseguran que el líder supremo Khamenei murió tras los ataques

Medios de comunicación israelíes informaron hoy sábado por la noche que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, murió en ataques estadounidenses e israelíes y que su cuerpo fue encontrado.

Múltiples medios de comunicación israelíes, incluyendo a i24 News, Canal 12 y Canal 11 citaron a altos funcionarios israelíes para afirmar que Israel posee pruebas que pueden autenticar la muerte de Khamenei. Irán aún no ha confirmado el informe, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Un funcionario iraní fue citado por los medios estatales diciendo que "el enemigo está recurriendo a la guerra mental".

Más temprano, los medios de comunicación iraníes informaron que el líder supremo estaba al mando de la respuesta de Irán a los continuos ataques estadounidenses e israelíes, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, indicó que casi todos los funcionarios iraníes, excepto uno o dos comandantes, están "sanos y salvos y vivos".

Mientras tanto, el presidente norteamericano Donald Trump dice a medios de comunicación de Estados Unidos que cree que el informe sobre la muerte del Líder Supremo de Irán en ataques es "correcto".