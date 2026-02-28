Trump evalúa "escenarios de desescalada" de ataques masivos contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cuenta con varios "escenarios de desescalada" de la operación militar masiva contra Irán que lanzó la madrugada de hoy sábado.

"Puedo tomar el control total o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: 'Nos vemos en unos años si comienzan a reconstruir sus programas nucleares y de misiles'", expresó Trump al medio estadounidense en línea Axios en una entrevista telefónica de cinco minutos desde su club privado de Mar-a-Lago en Florida.

El cronograma podría cambiar según los acontecimientos sobre el terreno, incluyendo el destino del líder supremo de Irán, Alí ??Khamenei, entre otros altos funcionarios iraníes víctimas de los ataques estadounidenses e israelíes, mencionó Trump a Axios. "En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque", aseveró Trump.

Un informe de Axios indicó que estas declaraciones sugieren que Trump sigue abierto a una solución diplomática. En una entrevista exclusiva con NBC News esta mañana, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, criticó a Estados Unidos e Israel por lanzar el ataque a pesar de las negociaciones nucleares en curso, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La última ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán concluyó en Ginebra el jueves y se programaron conversaciones técnicas adicionales para el lunes en Viena. Durante la entrevista, Trump citó dos razones para la campaña militar, que el Pentágono denominó oficialmente "Operación Furia Épica": el fracaso de las negociaciones del jueves y la conducta de Irán durante las últimas décadas.

"Los iraníes se acercaron y luego se retiraron; se acercaron y luego se retiraron. De ahí entendí que realmente no quieren un acuerdo", acusó Trump, argumentando que Irán comenzó a reconstruir algunas instalaciones nucleares afectadas por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el año pasado.

Analistas independientes señalaron que se están realizando actividades de construcción en algunas de las instalaciones nucleares, pero no concluyeron que Irán hubiera reanudado su actividad nuclear, indicó el informe de Axios. La campaña de bombardeos masivos podría durar al menos cinco días, aunque el cronograma podría cambiar, señala el informe, citando a un alto funcionario estadounidense.

También hoy, Trump sostuvo conversaciones telefónicas por separado con los líderes de Israel, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la OTAN, informó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Antes de lanzar los ataques, Trump amplió la presencia militar estadounidense en Medio Oriente a su mayor nivel desde la guerra de Irak de 2003.