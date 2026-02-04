Iguanas congeladas: el impacto del frío extremo en Florida

El sur de Florida, una región acostumbrada a climas tropicales, vivió un impacto inesperado por las bajas temperaturas que azotan gran parte de Estados Unidos. Este fin de semana, los vecinos comenzaron a notar un fenómeno alarmante: iguanas cayendo de los árboles debido al frío extremo.

Ante la preocupación y la incertidumbre sobre cómo actuar, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida habilitó centros de recolección temporales en todo el estado. Allí, los reptiles pueden ser sacrificados humanitariamente o transferidos a titulares de licencias para su venta fuera de Florida.

Sin embargo, muchas iguanas no están muertas, sino paralizadas por el frío, y pueden recuperar el movimiento una vez que su temperatura corporal se normaliza. Por esta razón, las autoridades recomiendan no manipular a los animales directamente y permitir que se recuperen de forma natural cuando las temperaturas aumenten.

En un video publicado por Daily Mail, se puede observar la gran cantidad de iguanas recolectadas tras quedar congeladas por las inusuales condiciones climáticas, que contrastan con el clima típicamente cálido de la zona.