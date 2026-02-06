El Gobierno de Venezuela asegura que liberará a todos los presos políticos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, estuvo este viernes al centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas para dialogar con los familiares de presos políticos que mantienen una vigilia en el lugar y les aseguró que, si avanza la ley de amnistía impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, “entre el martes que viene y, a más tardar, el viernes estarán todos sueltos”.

La promesa fue formulada en el contexto de consultas públicas sobre el proyecto de ley de amnistía, aprobado el jueves en el primer debate legislativo y que requiere una segunda discusión para su sanción definitiva.

Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Jorge Rodríguez instó este viernes a escuchar a las madres, familiares y víctimas de detenciones por motivos políticosy a que la población discuta la ley en las calles, señalando que “todas las ideas son buenas y bienvenidas” para mejorar el texto en su segundo debate.

También solicitó a sus conciudadanos a un ejercicio de reconciliación nacional: "Pedir perdón y rectificar, pero también perdonar”.

El proyecto de ley de amnistía general, propuesta hace una semana por la hermana (de Jorge Rodríguez) y presidenta Delcy Rodríguez, contempla excarcelaciones y la “reparación de las víctimas” de manifestaciones antigubernamentales, según explicó el parlamentario.

El avance del proyecto en la Asamblea Nacional se da con el respaldo absoluto del oficialismo, aunque aún enfrenta demandas de mayor transparencia y garantías de justicia por parte de sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos.